Происшествия 23.07.2025 в 17:35

Экс-начальника лесхоза в Бурятии обвинили в крупном мошенничестве

Александр Тутаев взят под стражу и отправлен в камеру
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Текст: Андрей Константинов
Экс-начальника лесхоза в Бурятии обвинили в крупном мошенничестве
Фото: архив «Номер один»
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия и взял под стражу бывшего руководителя АУ РБ «Иволгинский лесхоз» Александра Тутаева. Он обвиняется в крупном мошенничестве. 

«По версии следствия, Тутаев, путем обмана и злоупотребления доверием работников АУ РБ «Иволгинский лесхоз», похитил денежные средства на сумму 1 717 926 рублей, причинив ущерб в особо крупном размере бюджетной системе Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе суда.

При избрании меры пресечения суд учел данные о личности экс-директора лесхоза, характер и тяжесть инкриминируемого ему преступления, состояния здоровья его и родственников, наличие у него постоянного места жительства, несовершеннолетнего ребенка, а также положительную характеристику. 

«Однако суд пришел к выводу, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов следствия, уничтожить доказательства, оказать давление на участников уголовного судопроизводства либо иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу», - отметили в суде.

Согласно принятому постановлению, Александр Тутаев будет находиться в камере СИЗО до 7 сентября 2025 года. Правда, оно еще не вступило в законную силу.

Александр Тутаев возглавлял Иволгинский лесхоз с 2018 года. В апреле этого года он покинул занимаемую должность. 
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