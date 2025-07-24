Происшествия 24.07.2025 в 10:59

В Улан-Удэ рабочие пистолетом выбивали долги по оплате ремонта

Предприниматель заплатил им в 5 раз меньше обещанного
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ рабочие пистолетом выбивали долги по оплате ремонта

За несоблюдение договоренности по оплате выполненных ремонтных работ предприниматель из Бурятии чуть не лишился жизни. Двое обманутых им работников решили выбить денежный долг силой, ворвавшись к нему домой через балкон с пистолетом в руках.

- Предварительно установлено, что граждане 19 и 27 лет ранее были трудоустроены у индивидуального предпринимателя, занимающегося ремонтными работами. Между сторонами была достигнута устная договоренность об объеме работ и размере оплаты.

После выполнения работ молодые люди ожидали выплаты вознаграждения в сумме около 340 тысяч рублей, однако, получили лишь 60 тысяч. Неоднократные попытки урегулировать вопрос с работодателем не привели к желаемому результату, после чего задержанные предприняли радикальные меры, - рассказали в полиции республики.

Ранним утром 20 июля, скрыв лица под балаклавами, они приехали к дому предпринимателя. Проникнув в подъезд, поднялись на десятый этаж, пробрались на балкон мужчины, повредив дверное стекло выстрелом из травматического пистолета.

Хозяин квартиры, после нескольких выстрелов в его сторону, вместе с женой скрылся и сообщил о случившемся в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны на территории Забайкальского края, где пытались скрыться от правосудия. Один из нападавших ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление имущественного характера. Обоих подозреваемых заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, - добавили в МВД.

Фото: МВД РБ

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