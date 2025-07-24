Туристы из Улан-Удэ попали под удар беспилотников

Сочи этой ночью пережил первую массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. Очевидцы из Улан-Удэ рассказали, что им было страшно.Росавиация закрыла аэропорт курорта в 20 часов 23 июля. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту сняли только сегодня в 5:40. Атака длилась больше часа. Все это время взрывы слышали жители Центрального и Лазаревского районов, а также Сируса. Люди сообщают, что во время взрывов сотрясались дома, звенели стекла. Больше всего дронов было зарегистрировано в Адлере и Сириусе. Очевидцы сообщили порталу Sochi1.ru, что БПЛА самолетного типа пролетали очень низко.— Беспилотники летали прямо над головой. Спасибо нашим ребятам, нашей ПВО, что защитили нас, — рассказала туристка Кристина Власова, которая отдыхает в Сириусе. Она приехала из Улан-Удэ и к атакам беспилотников не привыкла.По ее словам, всех постояльцев отеля собрали на первом этаже в холле, где они пережидали атаку беспилотников. Как оказалось в туристическом районе нет никаких укрытий.— Было очень страшно, взрывов было много. Мы просили укрыть нас где-то, в подвалах, подсобных помещениях. Но мы сидели в холле, пока опасность БПЛА не отменили, — рассказала Кристина.Сбитый беспилотник упал на жилой гаражный кооператив на улице Авиационной в Адлере. Полностью выгорели четыре гаража. Погибли две женщины. Одна на месте, другая в больнице. Мэрия Сочи сообщила, что сегодня начнется разбор завалов обрушившихся помещений.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что также пострадали 11 человек, четверо из них госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу.