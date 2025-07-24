Происшествия 24.07.2025 в 16:10

Туристы из Улан-Удэ попали под удар беспилотников

Сочи становится небезопасным, Байкал спокойнее
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Текст: Иван Иванов
Туристы из Улан-Удэ попали под удар беспилотников
Фото: скриншот видео
Сочи этой ночью пережил первую массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. Очевидцы из Улан-Удэ рассказали, что им было страшно. 

Росавиация закрыла аэропорт курорта в 20 часов 23 июля. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту сняли только сегодня в 5:40. Атака длилась больше часа. Все это время взрывы слышали жители Центрального и Лазаревского районов, а также Сируса. Люди сообщают, что во время взрывов сотрясались дома, звенели стекла. Больше всего дронов было зарегистрировано в Адлере и Сириусе. Очевидцы сообщили порталу Sochi1.ru, что БПЛА самолетного типа пролетали очень низко.

— Беспилотники летали прямо над головой. Спасибо нашим ребятам, нашей ПВО, что защитили нас, — рассказала туристка Кристина Власова, которая отдыхает в Сириусе. Она приехала из Улан-Удэ и к атакам беспилотников не привыкла.

По ее словам, всех постояльцев отеля собрали на первом этаже в холле, где они пережидали атаку беспилотников. Как оказалось в туристическом районе нет никаких укрытий.

— Было очень страшно, взрывов было много. Мы просили укрыть нас где-то, в подвалах, подсобных помещениях. Но мы сидели в холле, пока опасность БПЛА не отменили, — рассказала Кристина. 

Сбитый беспилотник упал на жилой гаражный кооператив на улице Авиационной в Адлере. Полностью выгорели четыре гаража. Погибли две женщины. Одна на месте, другая в больнице. Мэрия Сочи сообщила, что сегодня начнется разбор завалов обрушившихся помещений.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что также пострадали 11 человек, четверо из них госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу.
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