Происшествия 24.07.2025 в 17:42

В Улан-Удэ неизвестные подожгли дом

Пострадавших в пожаре нет, потому что строение оказалось нежилым
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ неизвестные подожгли дом

Сегодня днем, 24 июля, огнеборцы МЧС ликвидировали пожар, возникший в поселке Южный. Огонь вспыхнул в одном из домов по улице Тологойская.

О возгорании сообщили соседи. К моменту прибытия огнеборцев пламя охватило дом изнутри и веранду.

- Силами восьми пожарных и трёх единиц пожарной техники пожар был потушен на 36 квадратах. Никто не пострадал. Предварительная причина – поджог. Со слов соседей, дом не жилой с 2022 года, - рассказал дознаватель МЧС России по Бурятии Настасья Балагурова.

Фото: МЧС Республики Бурятия

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с 23 по 29 июля

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