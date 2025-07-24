В Улан-Удэ неизвестные подожгли дом

Сегодня днем, 24 июля, огнеборцы МЧС ликвидировали пожар, возникший в поселке Южный. Огонь вспыхнул в одном из домов по улице Тологойская.

О возгорании сообщили соседи. К моменту прибытия огнеборцев пламя охватило дом изнутри и веранду.

- Силами восьми пожарных и трёх единиц пожарной техники пожар был потушен на 36 квадратах. Никто не пострадал. Предварительная причина – поджог. Со слов соседей, дом не жилой с 2022 года, - рассказал дознаватель МЧС России по Бурятии Настасья Балагурова.

Фото: МЧС Республики Бурятия