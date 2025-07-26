Судьба аварийного дома в Улан-Удэ заинтересовала Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нарушением прав жильцов многоквартирного дома на улице Буйко в Улан-Удэ.«Здание 1950 года постройки находится в непригодном состоянии: конструкции деформировались и разрушаются, деревянные элементы прогнили, в помещениях появились сырость и плесень, коммуникации изношены, имеется угроза возгораний неисправной электропроводки. Кроме того, в нескольких квартирах произошло обрушение межэтажных перекрытий. В 2019 году строение признано аварийным и подлежащим сносу до декабря прошлого года. Однако до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не предоставлено. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», - рассказали о сложившейся ситуации в информационном центре СК России.По данному факту Следственный комитет Бурятии уже возбудил уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у местных следователей доклад о ходе и результатах его расследования.