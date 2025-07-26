Происшествия 26.07.2025 в 09:53

Судьба аварийного дома в Улан-Удэ заинтересовала Бастрыкина

Здание должны были снести еще год назад, но там до сих пор живут люди
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Текст: Андрей Константинов
Судьба аварийного дома в Улан-Удэ заинтересовала Бастрыкина
Фото: Следственный комитет России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нарушением прав жильцов многоквартирного дома на улице Буйко в Улан-Удэ.

«Здание 1950 года постройки находится в непригодном состоянии: конструкции деформировались и разрушаются, деревянные элементы прогнили, в помещениях появились сырость и плесень, коммуникации изношены, имеется угроза возгораний неисправной электропроводки. Кроме того, в нескольких квартирах произошло обрушение межэтажных перекрытий. В 2019 году строение признано аварийным и подлежащим сносу до декабря прошлого года. Однако до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не предоставлено. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», - рассказали о сложившейся ситуации в информационном центре СК России.
 
По данному факту Следственный комитет Бурятии уже возбудил уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у местных следователей доклад о ходе и результатах его расследования.
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