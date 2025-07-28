Происшествия 28.07.2025 в 09:12

Молнии стали причиной пяти лесных пожаров в Бурятии

Сейчас в лесах республики действует 6 очагов на общей площади свыше 900 га
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Текст: Андрей Константинов
Молнии стали причиной пяти лесных пожаров в Бурятии
Фото: freepik.com
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили 5 лесных пожаров в Бичурском, Кабанском, Кяхтинском и Хоринском районах. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, все очаги возникли из-за удара молний.

За это же время ликвидировано 4 пожара на площади 481 га. По состоянию на утро 28 июля в республике осталось 6 очагов: в Кабанском, Кижингинском, Кяхтинском и Хоринском районах. Их общая площадь составляет 905 га. 

Все очаги возгорания действуют в зоне авиационного обнаружения.

- Лесные пожарные работают в трудных условиях, но, несмотря на удалённость, группировки оперативно прибывают к кромке и ликвидируют очаги в первые сутки после обнаружения, например, в Бичурском и Кяхтинском районах. В Кижингинском районе, где была самая сложная обстановка, ситуация постепенно стабилизируется - там действует два пожара, один из которых локализован. Благодарю лесопожарные формирования и прошу не сбавлять темп, - прокомментировал ситуацию руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

Сейчас в борьбе с огнем задействованы 214 человек и 43 единицы специализированной техники. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. 
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