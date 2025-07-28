Найденный телефон помог жителю Улан-Удэ выпить и закусить

В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась 47-летняя горожанка. Женщина рассказала, что, когда она вышла во двор своего дома погулять с собакой, телефон был при ней. Возвратившись домой, она обнаружила пропажу гаджета.Как выяснили оперативники полиции, женщина выронила телефон в ходе прогулки. Лежавший на земле гаджет подобрал 29-летний горожанин.«Мужчина не принял мер к возврату находки и оставил телефон себе. Попытавшись воспользоваться гаджетом, злоумышленник не смог войти в устройство из-за пароля. На телефоне был прикреплен платежный стикер, при помощи которого он рассчитался за покупки в магазинах. Подозреваемый приобрел продукты и алкоголь, который распил в одиночку. Общий ущерб составил более 38 тысяч рублей», - рассказали в МВД Бурятии.Телефон у мужчины изъяли, а по факту кражи возбудили уголовное дело. Известно, что ранее горожанин уже привлекался к уголовной ответственности, а сейчас подрабатывает ремонтником-отделочником.