Происшествия 28.07.2025 в 12:51

Найденный телефон помог жителю Улан-Удэ выпить и закусить

Однако расплачиваться за это мужчине придется уголовным делом
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Текст: Андрей Константинов
Найденный телефон помог жителю Улан-Удэ выпить и закусить
Фото: freepik.com
В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась 47-летняя горожанка. Женщина рассказала, что, когда она вышла во двор своего дома погулять с собакой, телефон был при ней. Возвратившись домой, она обнаружила пропажу гаджета.

Как выяснили оперативники полиции, женщина выронила телефон в ходе прогулки. Лежавший на земле гаджет подобрал 29-летний горожанин. 

«Мужчина не принял мер к возврату находки и оставил телефон себе. Попытавшись воспользоваться гаджетом, злоумышленник не смог войти в устройство из-за пароля. На телефоне был прикреплен платежный стикер, при помощи которого он рассчитался за покупки в магазинах. Подозреваемый приобрел продукты и алкоголь, который распил в одиночку. Общий ущерб составил более 38 тысяч рублей», - рассказали в МВД Бурятии. 

Телефон у мужчины изъяли, а по факту кражи возбудили уголовное дело. Известно, что ранее горожанин уже привлекался к уголовной ответственности, а сейчас подрабатывает ремонтником-отделочником. 
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