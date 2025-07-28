Пожилая женщина пропала в Бурятии

27 июля в Бурятии пропала 74-летняя жительница села Мухоршибирь Екатерина Ефимова. О ее розыске сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, окрашены в красно-коричневый цвет, глаза карие.Во что была одета, не известно.Сообщается, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Для ее поисков нужна помощь добровольцев.Всех, кто располагает информацией о пропавшей женщине, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112.