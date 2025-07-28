Происшествия 28.07.2025 в 15:49

Пожилая женщина пропала в Бурятии

Пенсионерка нуждается в медицинской помощи
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Текст: Андрей Константинов
Пожилая женщина пропала в Бурятии
27 июля в Бурятии пропала 74-летняя жительница села Мухоршибирь Екатерина Ефимова. О ее розыске сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». 

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, окрашены в красно-коричневый цвет, глаза карие.

Во что была одета, не известно.

Сообщается, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Для ее поисков нужна помощь добровольцев.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей женщине, просят позвонить  по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. 
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с 23 по 29 июля

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