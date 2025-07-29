Происшествия 29.07.2025 в 18:01

Житель Улан-Удэ зарезал знакомого после нескольких дней запоя

После расправы мужчина скрылся, но его быстро нашли благодаря забытым вещам
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ зарезал знакомого после нескольких дней запоя
Фото: Следственный комитет Бурятии
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.

Как рассказали в следственном ведомстве, в конце декабря 2024 года обвиняемый на улице Калашникова познакомился с местным жителем и пришел к нему в квартиру. Там они вдвоем несколько дней пили. Позднее между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость схватил нож и нанес им своему новому знакомому множество ударов в голову, грудь и живот. От полученных ран тот скончался на месте. 

Злоумышленник еще некоторое время провел в квартире, после чего покинул ее, но забыл там свои личные вещи. Вскоре его нашли и задержали.  

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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