Происшествия 29.07.2025 в 18:01
Житель Улан-Удэ зарезал знакомого после нескольких дней запоя
После расправы мужчина скрылся, но его быстро нашли благодаря забытым вещам
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.
Как рассказали в следственном ведомстве, в конце декабря 2024 года обвиняемый на улице Калашникова познакомился с местным жителем и пришел к нему в квартиру. Там они вдвоем несколько дней пили. Позднее между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость схватил нож и нанес им своему новому знакомому множество ударов в голову, грудь и живот. От полученных ран тот скончался на месте.
Злоумышленник еще некоторое время провел в квартире, после чего покинул ее, но забыл там свои личные вещи. Вскоре его нашли и задержали.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как рассказали в следственном ведомстве, в конце декабря 2024 года обвиняемый на улице Калашникова познакомился с местным жителем и пришел к нему в квартиру. Там они вдвоем несколько дней пили. Позднее между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость схватил нож и нанес им своему новому знакомому множество ударов в голову, грудь и живот. От полученных ран тот скончался на месте.
Злоумышленник еще некоторое время провел в квартире, после чего покинул ее, но забыл там свои личные вещи. Вскоре его нашли и задержали.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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