Житель Улан-Удэ зарезал знакомого после нескольких дней запоя

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в следственном ведомстве, в конце декабря 2024 года обвиняемый на улице Калашникова познакомился с местным жителем и пришел к нему в квартиру. Там они вдвоем несколько дней пили. Позднее между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость схватил нож и нанес им своему новому знакомому множество ударов в голову, грудь и живот. От полученных ран тот скончался на месте.Злоумышленник еще некоторое время провел в квартире, после чего покинул ее, но забыл там свои личные вещи. Вскоре его нашли и задержали.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.