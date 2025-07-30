В Бурятии сутки прошли без новых лесных пожаров

За прошедшие сутки в Бурятии не зарегистрировано новых лесных пожаров. Одно возгорание из ранее возникших удалось потушить. Это пожар в Курумканском районе на площади 0,3 га.Сейчас в Бурятии осталось четыре лесных пожара: в Кабанском, Кижингинском и Прибайкальском районах. Их общая площадь составляет 705 га.«С огнём сражаются 115 человек, задействована 21 единица специализированной техники. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.