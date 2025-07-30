Происшествия 30.07.2025 в 10:23
В Бурятии один столб стал причиной двух ДТП
Сначала его сбил автомобиль, а потом на него наскочил байкер
Текст: Андрей Константинов
Сразу два ДТП случились сегодня ночью на улице Ленина в селе Малый Куналей. Как сообщили в ГИБДД, сначала там сбил столб 23-летний водитель автомобиля «Тойота Веросса», не имеющий прав. Парень отделался ушибами и ссадинами, после оказания помощи медики отпустили его домой.
Через час после происшествия по этой же улице ехал 33-летний мужчина на мотоцикле «Рэйсер». Не заметив лежащий на дороге столб, он врезался в него и перевернулся.
В результате аварии байкер получил травмы и был госпитализирован. Как уточнили в Госавтоинспекции, прав на управление мотоциклом мужчина не имел, а сам байк не был зарегистрирован.
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