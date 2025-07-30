Происшествия 30.07.2025 в 16:16

В Улан-Удэ подросток под покровом ночи стащил велик у горожанина

Хозяин велосипеда пытался догнать злоумышленника, но не смог
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ подросток под покровом ночи стащил велик у горожанина
Фото: архив «Номер один»
В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже велосипеда обратился местный житель. Мужчина рассказал, что проснулся ночью, услышав лай собаки. Выйдя в ограду, он увидел силуэт молодого человека, выходившего с велосипедом со двора. Мужчина попытался остановить похитителя, но не смог его догнать. 

«Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Злоумышленником оказался 17-летний житель одного из районов республики. Молодой человек рассказал, что планировал продать украденное», - сообщили в МВД Бурятии. 

Похищенный велосипед полицейские вернули владельцу, а на парня возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».
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