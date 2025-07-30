В Улан-Удэ подросток под покровом ночи стащил велик у горожанина

В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже велосипеда обратился местный житель. Мужчина рассказал, что проснулся ночью, услышав лай собаки. Выйдя в ограду, он увидел силуэт молодого человека, выходившего с велосипедом со двора. Мужчина попытался остановить похитителя, но не смог его догнать.«Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Злоумышленником оказался 17-летний житель одного из районов республики. Молодой человек рассказал, что планировал продать украденное», - сообщили в МВД Бурятии.Похищенный велосипед полицейские вернули владельцу, а на парня возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».