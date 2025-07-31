Происшествия 31.07.2025 в 14:00

Жителей Бурятии просят опознать женщину

Она попала в больницу и не разговаривает
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жителей Бурятии просят опознать женщину
МВД Бурятии просит жителей республики помочь установить личность женщины, которую в середине июля госпитализировали в больницу.

«13 июля в полицию поступило сообщение о госпитализации в больницу неизвестной женщины с улицы Санжиева в улусе Нур-Селение Иволгинского района. Гражданка не разговаривает и не может сообщить свои установочные данные. В момент госпитализации женщина была одета в черные футболку и брюки, черные кроссовки. Иных вещей при себе не имела», - рассказали в МВД. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности женщины, просят позвонить по телефонам: 8 (3012) 29-53-70, 8 (908) 595-75-52, 102 или 112.

Обновлено: женщина опознана.
Теги
розыск

Все новости

В Бурятии опознали попавшую в больницу женщину
31.07.2025 в 15:18
Амфитеатр на «Мемориале Победы» в Улан-Удэ возвели без разрешения
31.07.2025 в 14:49
В столице Монголии изменят систему теплоснабжения
31.07.2025 в 14:37
В Улан-Удэ презентовали первый фильм о байкальской нерпе
31.07.2025 в 14:32
Студенты открыли стройфронт на БАМе и Транссибе
31.07.2025 в 14:08
Жителей Бурятии просят опознать женщину
31.07.2025 в 14:00
В Бурятии отобрали работников культуры, которые получат по два миллиона
31.07.2025 в 13:43
В Бурятии приставы взыскали более 170 тысяч рублей за сбитые опоры связи
31.07.2025 в 13:11
В Улан-Удэ произошло массовое ДТП
31.07.2025 в 13:10
В Бурятии отменяют авиарейсы
31.07.2025 в 12:56
ЗУРХАЙ
с 30 июля по 5 августа

Читайте также
В Бурятии опознали попавшую в больницу женщину
Родственники с заявлением о ее пропаже в полицию не обращались
31.07.2025 в 15:18
Амфитеатр на «Мемориале Победы» в Улан-Удэ возвели без разрешения
Под раздачу попал комитет городского хозяйства
31.07.2025 в 14:49
В Улан-Удэ произошло массовое ДТП
На Лимонова столкнулись сразу четыре автомобиля
31.07.2025 в 13:10
На трассе в Бурятии перевернулась легковушка
В аварии пострадали два человека
31.07.2025 в 12:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru