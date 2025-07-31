Жителей Бурятии просят опознать женщину

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности женщины, просят позвонить по телефонам: 8 (3012) 29-53-70, 8 (908) 595-75-52, 102 или 112.







Обновлено: женщина опознана.

МВД Бурятии просит жителей республики помочь установить личность женщины, которую в середине июля госпитализировали в больницу.«13 июля в полицию поступило сообщение о госпитализации в больницу неизвестной женщины с улицы Санжиева в улусе Нур-Селение Иволгинского района. Гражданка не разговаривает и не может сообщить свои установочные данные. В момент госпитализации женщина была одета в черные футболку и брюки, черные кроссовки. Иных вещей при себе не имела», - рассказали в МВД.