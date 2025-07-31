Происшествия 31.07.2025 в 17:14

В Бурятии группа мужчин похитила и избила дальнобойщика

Водителя фуры нашли в лесу в тяжелом состоянии
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Текст: Карина Перова
В Бурятии группа мужчин похитила и избила дальнобойщика
В Иволгинском районе Бурятии группа мужчин похитила и избила дальнобойщика. В отношении инициатора преступления, жителя Улан-Удэ, расследуется уголовное дело (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору), отметили в СУ СКР по РБ.

По данным следствия, к обвиняемому обратился его приятель. Тот рассказал, что у него произошел дорожный конфликт с дальнобойщиком. После этого улан-удэнец стал искать указанного водителя фуры, чтобы разобраться с ним. 25 июля ему стало известно, что разыскиваемый автомобиль движется из Иркутска в сторону Улан-Удэ.

Мужчина вместе с двумя знакомыми выехал навстречу, а затем на трассе стал преследовать дальнобойщика. В какой-то момент водитель фуры остановился возле кафе недалеко от села Ошурково. Фигуранты воспользовались этим, напали на преследуемого, насильно усадили в свою машину, отвезли в лес и избили, после чего скрылись с места происшествия.

«Сообщения о нападении на человека возле кафе поступили в правоохранительные органы от очевидцев. В ходе организованных поисков потерпевший был найден в лесу в тяжелом состоянии и госпитализирован. Злоумышленники бросили свою машину неподалеку в лесном массиве. Позже она была обнаружена при помощи криминалистической техники, после чего удалось установить и задержать ее владельца. Ведется розыск его соучастников», - рассказали в Следкоме Бурятии.

На данный момент обвиняемого заключили под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия для установления полной картины преступления и сбора доказательств.

«Также у следствия имеются сведения, что одна женщина на парковке возле кафе производила видеосъемку и запечатлела действия злоумышленников на камеру мобильного телефона. Просим указанную женщину, а также других возможных очевидцев преступления позвонить по телефону: 8 (30140) 41-0-98 (следственный отдел по Иволгинскому району) для оказания помощи в проводимом расследовании», - добавили в СУ СКР по Бурятии.

Фото: СУ СКР по Бурятии
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похищение дальнобойщик Иволгинский район

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