Происшествия 01.08.2025 в 14:53

36 телят из Бурятии не пустили в Новосибирскую область

Нелегальную перевозку скота пресекли в Тайшете
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Текст: Карина Перова
36 телят из Бурятии не пустили в Новосибирскую область
В городе Тайшет Иркутской области пресекли нелегальную перевозку 36 телят. Скотину пытались незаконно отправить из Бурятии в Новосибирскую область. Нарушение 31 июля выявил госинспектор территориального Управления Россельхознадзора и сотрудники ГИБДД.

Сельхозживотных транспортировали без ветеринарно-сопроводительных документов (ВСД). Надзорное ведомство выдало перевозчику требование на возврат КРС в пункт отгрузки.

«В настоящее время устанавливается собственник телят. По факту незаконной перевозки животных сотрудники ОМВД по Тайшетскому району проводят дополнительную проверку, устанавливаются все обстоятельства нарушения», - отметили в Россельхознадзоре.

Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
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нелегальная перевозка телята Тайшет

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