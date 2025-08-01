Происшествия 01.08.2025 в 14:53
36 телят из Бурятии не пустили в Новосибирскую область
Нелегальную перевозку скота пресекли в Тайшете
Текст: Карина Перова
В городе Тайшет Иркутской области пресекли нелегальную перевозку 36 телят. Скотину пытались незаконно отправить из Бурятии в Новосибирскую область. Нарушение 31 июля выявил госинспектор территориального Управления Россельхознадзора и сотрудники ГИБДД.
Сельхозживотных транспортировали без ветеринарно-сопроводительных документов (ВСД). Надзорное ведомство выдало перевозчику требование на возврат КРС в пункт отгрузки.
«В настоящее время устанавливается собственник телят. По факту незаконной перевозки животных сотрудники ОМВД по Тайшетскому району проводят дополнительную проверку, устанавливаются все обстоятельства нарушения», - отметили в Россельхознадзоре.
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Сельхозживотных транспортировали без ветеринарно-сопроводительных документов (ВСД). Надзорное ведомство выдало перевозчику требование на возврат КРС в пункт отгрузки.
«В настоящее время устанавливается собственник телят. По факту незаконной перевозки животных сотрудники ОМВД по Тайшетскому району проводят дополнительную проверку, устанавливаются все обстоятельства нарушения», - отметили в Россельхознадзоре.
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии