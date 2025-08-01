36 телят из Бурятии не пустили в Новосибирскую область

В городе Тайшет Иркутской области пресекли нелегальную перевозку 36 телят. Скотину пытались незаконно отправить из Бурятии в Новосибирскую область. Нарушение 31 июля выявил госинспектор территориального Управления Россельхознадзора и сотрудники ГИБДД.Сельхозживотных транспортировали без ветеринарно-сопроводительных документов (ВСД). Надзорное ведомство выдало перевозчику требование на возврат КРС в пункт отгрузки.«В настоящее время устанавливается собственник телят. По факту незаконной перевозки животных сотрудники ОМВД по Тайшетскому району проводят дополнительную проверку, устанавливаются все обстоятельства нарушения», - отметили в Россельхознадзоре.Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии