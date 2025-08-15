В Улан-Удэ бизнесмен попался на мошенничестве

Прокурор Бурятии Михаил Филичев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора коммерческой организации. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере.Как сообщили в прокуратуре, обвиняемый заключил договор с другой компанией на оказание услуг по измерению загрязнения атмосферного воздуха. Эти исследования необходимы для последующего получения комплексного экологического разрешения на объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду. При этом бизнесмен не имел соответствующей лаборатории, аккредитованной на проведение таких исследований. Но это его не смутило. Он просто сфальсифицировал протоколы проведенных замеров и передал результаты работы заказчику, получив за это 815 тысяч рублей.В последующим ушлый предприниматель вновь попытался обвести клиента вокруг пальца и едва не получил от него еще более 2 млн рублей. Однако обман вскрылся, и заказчик работ написал на бизнесмена заявление в полицию.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Как уточнили в прокуратуре, если вина предпринимателя будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.