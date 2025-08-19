В Бурятии началось расследование дела об изнасиловании 12-летней девочки

В Кижингинском районе Бурятии выясняются обстоятельства беременности 12-летней девочки. То, что несовершеннолетняя скоро станет мамой выяснилось случайно этим летом – девочка проходила медосмотр, чтобы поехать отдыхать в лагерь.

Хоринским межрайонным следственным отделом СУ СК России по РБ было возбуждено уголовное дело по статье изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

- По подозрению в совершении данного преступления задержан местный житель, которому на основании собранных доказательств предъявлено обвинение. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - сообщили в Следкоме республики.

Как стало известно «Номер один» от одного из источников, под подозрение попал опекун девочки. К разбирательству подключилась и Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина, заявившая в своем ТГ-канале, что итоги проверок органов системы профилактики будет держать на личном контроле.

