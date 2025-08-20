Происшествия 20.08.2025 в 11:49
В Бурятии невнимательный водитель едва выжил в жутком ДТП
После столкновения от кабины грузовика ничего не осталось
Текст: Андрей Константинов
Страшная авария случилась вчера днем на трассе «Байкал» в районе Выдрино.
«33-летний водитель грузовика «Хово», ехавший со стороны Улан-Удэ, выбрал небезопасную дистанцию и врезался в впереди стоящий прицеп автомобиля «Ситрак», - рассказали в Госавтоинспекции.
Водитель «Хово» получил травмы различной степени тяжести, но остался жив. Это можно назвать чудом, так как после столкновения от кабины его грузовика практически ничего не осталось.
