Происшествия 20.08.2025 в 11:49

В Бурятии невнимательный водитель едва выжил в жутком ДТП

После столкновения от кабины грузовика ничего не осталось
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии невнимательный водитель едва выжил в жутком ДТП
Фото: архив «Номер один»
Страшная авария случилась вчера днем на трассе «Байкал» в районе Выдрино.

«33-летний водитель грузовика «Хово», ехавший со стороны Улан-Удэ, выбрал небезопасную дистанцию и врезался в впереди стоящий прицеп автомобиля «Ситрак», - рассказали в Госавтоинспекции.

Водитель «Хово» получил травмы различной степени тяжести, но остался жив. Это можно назвать чудом, так как после столкновения от кабины его грузовика практически ничего не осталось.
Теги
ДТП

Все новости

В Бурятии ветеран СВО добивался присоединения к электросетям через прокуратуру
20.08.2025 в 12:41
Мэр Улан-Удэ дал зеленый свет предпринимателям из Беларуси
20.08.2025 в 12:37
В Бурятии чиновника жестко наказали за взятку в условиях стихийного бедствия
20.08.2025 в 12:15
В Бурятии судоводитель ожидает суда за прогулку по Байкалу
20.08.2025 в 11:58
Беларусь обеспечит Бурятию говядиной
20.08.2025 в 11:53
В Бурятии невнимательный водитель едва выжил в жутком ДТП
20.08.2025 в 11:49
Супергерои рядом
20.08.2025 в 11:32
Жителям Бурятии дали совет как «выжить» при частой смене погоды
20.08.2025 в 11:30
В Улан-Удэ «Ниссан» поставил на крышу «Тойоту»
20.08.2025 в 11:13
Житель Бурятии выиграл 700 тысяч рублей на фестиваль народных игр
20.08.2025 в 11:00
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
В Бурятии чиновника жестко наказали за взятку в условиях стихийного бедствия
Баир Банзаракцаев получил 9 лет «строгача» и штраф в 4 миллиона
20.08.2025 в 12:15
В Улан-Удэ «Ниссан» поставил на крышу «Тойоту»
Авария с большими повреждениями обошлась без пострадавших
20.08.2025 в 11:13
В Бурятии велосипедист разбил голову об стоящую фуру
Мужчину пришлось госпитализировать
20.08.2025 в 10:59
18-летняя девушка впала в кому после ночного ДТП в Улан-Удэ
Одним из участников аварии стал 17-летний пьяный водитель
20.08.2025 в 10:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru