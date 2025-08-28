В Бурятии киргизы серьезно влипли из-за кречета

Заместитель прокурора Бурятии Евгений Коротких утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан Киргизии. Они обвиняются в незаконном приобретении и перевозке кречета - птицы, занесенной в Красную книгу.«В октябре 2024 года нелегально находящийся в России гражданин Киргизии по просьбе своего знакомого за 100 тысяч рублей согласился перевезти в Красноярск незаконно добытого в Забайкальском крае кречета. К осуществлению задуманного мужчина привлек своего друга. На автомобиле, оборудованном тайником, они приехали в Забайкальский край. Получив от браконьеров птицу, злоумышленники направились к месту назначения через Бурятию», - рассказали в прокуратуре.Однако довезти ценный груз до Красноярска злоумышленники не смогли. Правоохранители остановили их на посту в Сотниково и в ходе осмотра машины обнаружили кречета. Птицу изъяли, а на граждан Киргизии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные содержание, приобретение, хранение и перевозка особо ценных животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу, совершенные группой лиц по предварительному сговору).Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Иволгинский районный суд. Как уточнили в прокуратуре, иностранцам грозит до восьми лет лишения свободы.Что касается найденного у злоумышленников кречета, то его отпустили на волю.