Происшествия 29.08.2025 в 09:45

В Бурятии перевернулся «Лэнд Крузер»

Внедорожник серьезно пострадал, но находившимся внутри людям повезло
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии перевернулся «Лэнд Крузер»
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП произошло днем 28 августа в Курумканском районе Бурятии в 9 км от села Барагхан. Как сообщили в ГИБДД, там перевернулся внедорожник «Тойота Лэнд Крузер», которым управляла 52-летняя женщина. Она не справилась с управлением и слетела с дороги.

Автомобиль получил серьезные повреждения, но, к счастью, из людей никто сильно не пострадал. Находившиеся в машине пассажирки - девушки 16 лет и 21 года – отделались лишь ушибами. После осмотра и оказания помощи медики отпустили их домой.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
