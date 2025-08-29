В Бурятии перевернулся «Лэнд Крузер»

ДТП произошло днем 28 августа в Курумканском районе Бурятии в 9 км от села Барагхан. Как сообщили в ГИБДД, там перевернулся внедорожник «Тойота Лэнд Крузер», которым управляла 52-летняя женщина. Она не справилась с управлением и слетела с дороги.Автомобиль получил серьезные повреждения, но, к счастью, из людей никто сильно не пострадал. Находившиеся в машине пассажирки - девушки 16 лет и 21 года – отделались лишь ушибами. После осмотра и оказания помощи медики отпустили их домой.