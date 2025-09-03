Происшествия 03.09.2025 в 10:52
Жительницу Бурятии сбила машина на проспекте 60 лет СССР
ДТП произошло в Северобайкальске
Текст: Елена Кокорина
В 3 часа дня в Северобайкальске 43-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по пр. 60 лет СССР совершил наезд на 45-летнюю женщину. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пострадавшую с травмами доставили в местную больницу, сообщили в ГИБДД республики.
Вчера, 2 сентября, в республике было выявлено 320 нарушений ПДД. Инспекторы ДПС задержали и отстранили от права управления ТС 20 нетрезвых водителей.
За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 32 аварии с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими, отметили в полиции.
Фото: ГИБДД РБ
