Жительницу Бурятии сбила машина на проспекте 60 лет СССР

В 3 часа дня в Северобайкальске 43-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по пр. 60 лет СССР совершил наезд на 45-летнюю женщину. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшую с травмами доставили в местную больницу, сообщили в ГИБДД республики.

Вчера, 2 сентября, в республике было выявлено 320 нарушений ПДД. Инспекторы ДПС задержали и отстранили от права управления ТС 20 нетрезвых водителей.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 32 аварии с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими, отметили в полиции.

Фото: ГИБДД РБ