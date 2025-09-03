В Иркутске пассажирский «Боинг» экстренно посадили после столкновения с птицей

Воздушный инцидент случился с самолетом авиакомпании Azur Air, выполнявшим рейс Иркутск – Камрань (Вьетнам).«Сегодня около 10 часов по местному времени воздушное судно Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air, выполняющее рейс ZF-2577 по маршруту Иркутск – Камрань, вернулось в аэропорт Иркутска в связи с попаданием птицы в отсек стеклоочистителя после взлета. По предварительной информации, повторный вылет запланирован на 15:30 часов 3 сентября», - сообщили в Байкало-Ангарской транспортной прокуратуре.По факту происшествия сейчас проводится проверка. Также прокуратура следит, чтобы авиакомпания соблюдала права пассажиров перенесенного рейса.