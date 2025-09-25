В Бурятии 41-летний водитель пострадал в лобовом столкновении

Вечером в Кяхтинском районе Бурятии произошло столкновение двух иномарок. Виновником ДТП стал один из водителей, который выехал на встречную полосу.

- 41-летний водитель автомобиля «Тойота Премио», следуя со стороны с. Усть-Киран в направлении Кяхты выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Тойота Хариер» под управлением 35-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Тойоты Премио» с травмами был доставлен в больницу, - рассказали в ГИБДД республики.

Вчера на территории республики было выявлено 308 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 18 нетрезвых водителей, находившихся за рулем. За сутки зарегистрировано 25 аварий, среди которых есть пострадавшие.

Фото: ГИБДД РБ