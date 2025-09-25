Происшествия 25.09.2025 в 11:56

Отважная улан-удэнка дала отпор грабителю с ножом

Разбойника-неудачника уже задержала полиция
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Отважная улан-удэнка дала отпор грабителю с ножом

В Улан-Удэ полиция задержала непутевого разбойника, который решил отобрать в подворотне телефон у местной жительницы, а после ограбить магазин. Оба замысла с треском провалились, потому что женщины оказались не робкого десятка.

- В дежурную часть Советского района поступило заявление от местной жительницы, 1985 года рождения. Она рассказала, что, находясь у дома на улице Куйбышева, неизвестный, угрожая ножом пытался отобрать у нее сотовый телефон. Женщина оказала ему сопротивление и преступник сбежал, - сообщили в полиции республики.

В тот же день в полицию обратилась продавец одного из магазинов в Советском районе. Как выяснилось, тот же мужчина вошел в торговое помещение, украл бижутерию и пошел к выходу. Продавец, заметив происходящее, схватила его за руку, в которой он держал нож и отобрала его. Часть похищенной бижутерии он выронил и убежал. Сумма ущерба составила 2 500 рублей.

За несколько часов полицейские установили личность подозреваемого и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали ранее не судимого, нигде не работающего 36-летнего фигуранта. При личном досмотре сотрудники полиции изъяли у него похищенное имущество. Задержанный пояснил, что совершил преступление, чтобы похищенное продать, а на вырученные деньги продолжить распитие спиртного. Мужчина свою вину полностью признал. Его заключили под стражу. За содеянное ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Фото: loon.site

Теги
грабеж

Все новости

В Бурятии осудили двух дебоширок
26.09.2025 в 17:44
Жители одного из поселков в Бурятии пожаловались на острую нехватку хлеба
26.09.2025 в 17:18
Жителю Бурятии поставили восемь имплантов в позвоночник
26.09.2025 в 17:17
В Бурятии полицейские отогнали в лес медведя, который шастал по поселку
26.09.2025 в 16:59
Житель Улан-Удэ лишился ноги из-за неудачного знакомства
26.09.2025 в 16:54
Делегация Бурятии принимает участие в международном буддийском форуме
26.09.2025 в 16:52
Сотрудник строительного магазина в Улан-Удэ прикарманил бонусы покупателей
26.09.2025 в 16:23
В Бурятии свыше тысячи дронов передали на передовую
26.09.2025 в 16:18
Делец из Бурятии сел на три года за организацию незаконной миграции
26.09.2025 в 16:08
В Бурятии ищут сбежавшего пациента психдиспансера
26.09.2025 в 15:46
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
В Бурятии осудили двух дебоширок

В Хойтобэе женщины избили свою знакомую в ее же доме

26.09.2025 в 17:44
В Бурятии полицейские отогнали в лес медведя, который шастал по поселку
Его отпугнули выстрелы из табельного оружия
26.09.2025 в 16:59
Житель Улан-Удэ лишился ноги из-за неудачного знакомства

Мужчину избил деревянной палкой малознакомый собутыльник

26.09.2025 в 16:54
Сотрудник строительного магазина в Улан-Удэ прикарманил бонусы покупателей

Мужчина оставил новоселов без бонусов за покупки

26.09.2025 в 16:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru