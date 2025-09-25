Отважная улан-удэнка дала отпор грабителю с ножом

В Улан-Удэ полиция задержала непутевого разбойника, который решил отобрать в подворотне телефон у местной жительницы, а после ограбить магазин. Оба замысла с треском провалились, потому что женщины оказались не робкого десятка.

- В дежурную часть Советского района поступило заявление от местной жительницы, 1985 года рождения. Она рассказала, что, находясь у дома на улице Куйбышева, неизвестный, угрожая ножом пытался отобрать у нее сотовый телефон. Женщина оказала ему сопротивление и преступник сбежал, - сообщили в полиции республики.

В тот же день в полицию обратилась продавец одного из магазинов в Советском районе. Как выяснилось, тот же мужчина вошел в торговое помещение, украл бижутерию и пошел к выходу. Продавец, заметив происходящее, схватила его за руку, в которой он держал нож и отобрала его. Часть похищенной бижутерии он выронил и убежал. Сумма ущерба составила 2 500 рублей.

За несколько часов полицейские установили личность подозреваемого и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали ранее не судимого, нигде не работающего 36-летнего фигуранта. При личном досмотре сотрудники полиции изъяли у него похищенное имущество. Задержанный пояснил, что совершил преступление, чтобы похищенное продать, а на вырученные деньги продолжить распитие спиртного. Мужчина свою вину полностью признал. Его заключили под стражу. За содеянное ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Фото: loon.site