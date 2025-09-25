В Бурятии водитель бросил на обочине сбитого косуленка

На этой неделе в Курумканском районе Бурятии сбили самца косули. Виновник ДТП с места скрылся, бросив лесного обитателя на обочине. Ему «светит» штраф за сбитое животное и ущерб государству в 40 тысяч рублей. Происшествие оформлено в ГИБДД.

Косулю спасли общественный инспектор Бурприроднадзора Борис Кривошеев и специалист районной ветеринарной службы Максим Стукалов. Они зашили раны и наложили гипс на закрытый перелом.

Несчастного назвали Туманом, ему два года. Живет у Бориса Кривошеева в селе Шаманка в специальном вольере.

«Сейчас косулёнок чувствует себя хорошо, ест тоже хорошо, принимает антибиотики и уже начал вовсю бегать. Прогноз – выживет и мы его выпустим в естественную среду обитания через недели две», - отметили в Бурприроднадзоре.