Женщина оформила на дочь чужую квартиру и перепродала с выгодой

Следственным отделом по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летней местной жительницы. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета СКР по Иркутской области, в январе 2024 года обвиняемая, узнав, что знакомый мужчина уехал в длительную командировку, предоставила фиктивный договор купли-продажи на его квартиру в Ангарске в Управление Росреестра по Иркутской области. Сотрудники управления ничего не заподозрили. И обманным путем аферистка оформила на себя право собственности на жилье.Женщина сменила входную дверь в квартире и далее переоформила право собственности на свою дочь с последующей продажей недвижимости третьим лицам. Обнаружить обман удалось случайно. Сожительница потерпевшего пришла проверить квартиру, но не смогла в нее попасть и обратилась в следственные органы с заявлением. Причиненный ущерб составил 4,7 млн рублей.Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.