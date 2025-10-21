Происшествия 21.10.2025 в 16:21

В Улан-Удэ хлебовоз столкнулся с грузовиком и легковушкой

ДТП случилось на улице Иволгинская
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ хлебовоз столкнулся с грузовиком и легковушкой
Фото: ТГ-канал «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»

В Улан-Удэ на улице Иволгинская случилось тройное ДТП. Грузовик ГАЗ компании Бурятхлебпром на большой скорости столкнулся с грузовиком Nissan Atlas и легковушкой Toyota Probox.

Как отметили аварийные комиссары, обошлось без пострадавших.

Обстоятельства выясняются.

«Я отключилась — не помню, что было»
Сибирячка случайно убила мужа, защищаясь от его побоев
21.10.2025 в 14:41
В Бурятии мужчина сгорел в балке
Трагедия случилась в Таксимо
21.10.2025 в 11:57
В Бурятии росгвардейцы спасли замерзавшего возле «заброшки» мужчину
Все произошло в Кырене
Все произошло в Кырене
21.10.2025 в 11:04
Лоббист повышения тарифов в Бурятии оказался не чист на руку
Силовики подозревают экс-директора ПАО «Россети Сибирь» в получении взятки
21.10.2025 в 10:34
