В Улан-Удэ хлебовоз столкнулся с грузовиком и легковушкой

В Улан-Удэ на улице Иволгинская случилось тройное ДТП. Грузовик ГАЗ компании Бурятхлебпром на большой скорости столкнулся с грузовиком Nissan Atlas и легковушкой Toyota Probox.

Как отметили аварийные комиссары, обошлось без пострадавших.

Обстоятельства выясняются.