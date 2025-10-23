Происшествия 23.10.2025 в 13:25

В Улан-Удэ потёк проспект Строителей

Там обнаружили вторую подряд утечку на водопроводе
Текст: Андрей Константинов
Фото: МУП «Водоканал»
В Улан-Удэ сегодня утром работники «Водоканала» завершили работы по устранению утечки на водопроводе диаметром 200 мм возле дома по проспекту Строителей, 10. Однако, специалисты предприятия обнаружили ещё одну утечку. На этот раз она возникла на водопроводе диаметром 400 мм у дома на проспекте Строителей.

«В связи с этим временные ограничения на подачу холодной воды сохраняются до завершения аварийно-восстановительных работ. Для удобства жителей организован подвоз воды — автоцистерны с питьевой водой находятся на ул. Мокрова между домами 23 и 25, а также на пр. Строителей между домами 8 и 10. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим вас за понимание. Мы прилагаем все усилия для скорейшего устранения проблемы и восстановления водоснабжения», - обратились к горожанам в «Водоканале».

Сейчас без холодной воды остаются в общей сложности 18 многоквартирных домов. 

Теги
авария

