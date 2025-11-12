В Бурятии два мужика избили ногами 15-летнего подростка

В Бурятии Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей Северо-Байкальского района. Мужчины в возрасте 43 и 47 лет обвиняются в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия.Как рассказали в следственном ведомстве, преступление произошло вечером 22 мая. Пьяные мужчины стояли возле подъезда дома и встретили там 15-летнего подростка, который держал в руках телефон. Обвиняемые преградили парню путь, после чего один из них, продемонстрировав в руке ножницы, потребовал отдать телефон.Подросток оказался не из робкого десятка и вступил в борьбу. Но силы были не равны. Пока парень отбивался от одного из нападавших, второй несколько раз ударил его пустой стеклянной бутылкой по голове.Юноша упал на землю. Нападавшие принялась избивать лежачего, который стал звать на помощь. Испугавшись, что на крики сбегутся люди, злоумышленники убежали.Через некоторое время подросток сообщил о нападении в полицию. Мужчин сразу же задержали и взяли под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.