Происшествия 12.11.2025 в 11:26

В Бурятии два мужика избили ногами 15-летнего подростка

Злоумышленники хотели отнять у парня телефон, но тот дал отпор
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии два мужика избили ногами 15-летнего подростка
Фото: pixabay.com
В Бурятии Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей Северо-Байкальского района. Мужчины в возрасте 43 и 47 лет обвиняются в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия.

Как рассказали в следственном ведомстве, преступление произошло вечером 22 мая. Пьяные мужчины стояли возле подъезда дома и встретили там 15-летнего подростка, который держал в руках телефон. Обвиняемые преградили парню путь, после чего один из них, продемонстрировав в руке ножницы, потребовал отдать телефон. 

Подросток оказался не из робкого десятка и вступил в борьбу. Но силы были не равны. Пока парень отбивался от одного из нападавших, второй несколько раз ударил его пустой стеклянной бутылкой по голове.

Юноша упал на землю. Нападавшие принялась избивать лежачего, который стал звать на помощь. Испугавшись, что на крики сбегутся люди, злоумышленники убежали.

Через некоторое время подросток сообщил о нападении в полицию. Мужчин сразу же задержали и взяли под стражу. 

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Теги
разбой нападение

Все новости

В Бурятии два мужика избили ногами 15-летнего подростка
12.11.2025 в 11:26
В Улан-Удэ у строительной организации арестовали бетоносмеситель
12.11.2025 в 11:22
В Улан-Удэ разыскивают подростка
12.11.2025 в 11:12
В Чите улучшили демографическую ситуацию среди кур
12.11.2025 в 11:00
Администратор супермаркета убил воришку одним ударом
12.11.2025 в 10:49
На Байкале начали сносить отель
12.11.2025 в 10:40
В Улан-Удэ отказ принять на работу беременную женщину привел к «уголовке»
12.11.2025 в 10:39
В Бурятии сельчан смутило асфальтирование дороги после снегопада
12.11.2025 в 10:30
В Бурятии назвали самые популярные автомобили с пробегом
12.11.2025 в 10:23
На мысе Крестовый в Бурятии появилась скульптура омуля
12.11.2025 в 09:56
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ разыскивают подростка
Школьник ушел из дома 9 ноября
12.11.2025 в 11:12
В Улан-Удэ отказ принять на работу беременную женщину привел к «уголовке»
С и.о. руководителя центра «Созвездие» сейчас разбираются правоохранители
12.11.2025 в 10:39
В Улан-Удэ нашли пропавшую девочку
Её обнаружили в районе «Элеватора»
12.11.2025 в 09:48
Жительница Бурятии вложила миллионы в «валюту, кофе и биткоин»
Как водится, по итогам «инвестиций» женщина осталась ни с чем
12.11.2025 в 09:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru