Происшествия 18.11.2025 в 09:32

На трассе в Бурятии насмерть сбили мужчину

Водитель не успел среагировать на пешехода, перебегавшего дорогу в темноте
Текст: Андрей Константинов
На трассе в Бурятии насмерть сбили мужчину
Смертельное ДТП случилось вчера вечером на федеральной трассе Улан-Удэ-Кяхта вблизи села Тапхар. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там водитель автомобиля «Тойота Виш» сбил 57-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте.


Как уточнили в Госавтоинспекции, погибший пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Он был в темной одежде без светоотражающих элементов.

Фото: ГИБДД Бурятии
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
