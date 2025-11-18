Происшествия 18.11.2025 в 09:32
На трассе в Бурятии насмерть сбили мужчину
Водитель не успел среагировать на пешехода, перебегавшего дорогу в темноте
Текст: Андрей Константинов
Смертельное ДТП случилось вчера вечером на федеральной трассе Улан-Удэ-Кяхта вблизи села Тапхар. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там водитель автомобиля «Тойота Виш» сбил 57-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте.
Как уточнили в Госавтоинспекции, погибший пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Он был в темной одежде без светоотражающих элементов.
Фото: ГИБДД Бурятии
