На трассе в Бурятии насмерть сбили мужчину

Смертельное ДТП случилось вчера вечером на федеральной трассе Улан-Удэ-Кяхта вблизи села Тапхар. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там водитель автомобиля «Тойота Виш» сбил 57-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте.





Как уточнили в Госавтоинспекции, погибший пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Он был в темной одежде без светоотражающих элементов.Фото: ГИБДД Бурятии