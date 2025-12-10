В Бурятии сын председателя райсовета стал «бизнес-гением» на бюджетных миллионах

Лайфхак. У вас есть сын, жена и сват? Осталось дело за малым – избраться депутатом и возглавить районный Совет. Да вот загвоздка – должность-то без зарплаты, а деньги бюджетные совсем рядом, только руку протяни. Соблазн велик - эх, и как тут не удержаться…В производстве Следственного управления МВД по Бурятии находится уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Павла Евгеньевича Родионова, индивидуального предпринимателя из Прибайкальского района. Его подозревают в хищении денежных средств МУП «Турунтаево» при исполнении договора поставки угля.И хотя формально в центре расследования — Родионов младший, факты указывают на то, что его деятельность, вероятно, была бы невозможна без покровительства отца, председателя районного Совета депутатов Евгения Родионова. Анализ доступных документов и данных о госзакупках позволяет восстановить картину того, как с 2018 года бюджетные потоки могли быть поставлены на службу интересам одной семьи.Уголовное дело, возбужденное 31 января 2025 года, касается хищения 9,3 млн рублей, выделенных МУП «Турунтаево» в виде субсидии от Министерства строительства Бурятии на компенсацию расходов на топливо. Как следует из официальных документов, эти деньги были направлены ИП Родионов П. Е. на покупку угля Саган-Нурского месторождения.Однако предприниматель приобрел уголь у другого поставщика, по всей видимости, менее качественный и, как следствие, менее дорогой, после чего поставил его МУП «Турунтаево», судя по всему, предварительно подделав документы. Разница после такой сделки могла составить несколько миллионов рублей. Схема незамысловатая, но рабочая, если в круге вовлеченных все в теме: уголь в топку и концы в воду.Не исключено поэтому, что к сделке мог быть причастен отец предпринимателя Евгений Родионов, который, возможно, договорился о ней с тогдашним директором МУП «Турунтаево» Василием Петровым, который, в свою очередь, до сентября 2023 года был его заместителем в Совете депутатов. Впрочем, следствие разберется.История тотального освоения бюджета началась с избрания Евгения Родионова председателем райсовета в 2018 году. Тогда был заключен муниципальный контракт на содержание дорог с ИП Патрушев А. П. Так совпало, что индивидуальный предприниматель являлся по совместительству тестем сына Павла, который, в свою очередь, продолжил «семейное» дело. Не имевший ранее предпринимательского опыта, Павел Евгеньевич зарегистрировался как ИП с основным («строительство автомобильных дорог») и дополнительными видами деятельности («лесозаготовки», «торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах», «деятельность автомобильного грузового транспорта»), что подтверждается выпиской из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.Практически моментально молодой человек получил муниципальный контракт на ремонт системы отопления на 479 тыс. рублей. Затем с 2020 по 2025 год Павел Родионов заключил контракты на содержание дорог местного значения на общую сумму более 20 млн рублей.Заметим, что контракты на содержание дорог заключала и ОЭЗ «Байкальская гавань», где Евгений Родионов занимает должность заместителя руководителя по эксплуатации. Общая сумма сделок по основному месту работы составила 2,9 млн рублей. Таким образом, семейный круг подрядчиков, связанных с главой райсовета, сконцентрировал в своих руках практически весь объем работ по дорожному хозяйству, что постепенно вытеснило с рынка прежних исполнителей. Яркий пример — Николай Баташев, который занимался дорожными работами до прихода Родионовых к власти, был вынужден распродать технику и уйти из этой сферы.Между тем качество выполняемых ИП Родионов П. Е. работ оказалось, мягко говоря, неудовлетворительным и неоднократно становилось предметом проверок надзорных органов. В период с 2020 по 2024 год прокуратура и ГИБДД Прибайкальского района составили целую серию актов, фиксирующих плачевное состояние местных дорог. Так, в декабре 2022 года на десяти улицах Турунтаево были отмечены снежные валы на проезжей части, зимняя скользкость и отсутствие песчано-гравийной смеси. В марте 2023 года проверка в селе Турка зафиксировала, что дороги на улицах Рабочая и Школьная имеют неровности в виде просадок, выбоин, колейности и волн, затрудняющих движение, а на обочинах лежал неубранный снег. Аналогичная картина — просадки, выбоины, колейность и снег — наблюдалась и на девяти улицах села Горячинск. И это далеко не весь список официальных претензий.Что тут сказать, сложно найти идеального подрядчика на, мягко скажем, не везде идеальные дороги. Недочеты могут быть... На то и штрафные санкции, чтобы держать в тонусе подрядчика, мотивировать его на качественную работу. Однако не тут-то было…Несмотря на эти систематические и документально подтвержденные нарушения, администрация района, тогда ее возглавлял С. А. Семенов, в лице уполномоченных органов продолжала заключать с ИП Родионов П. Е. все новые и новые контракты, полностью их оплачивать, не применяя штрафных санкций в ущерб дорогам и бюджету. А Евгений Родионов, будучи председателем Совета депутатов, судя по всему, продолжал напрямую влиять на утверждение районного бюджета, включая размер дорожного фонда, финансирующего дорожные работы. Подобная ситуация ставит серьезные вопросы о прозрачности распределения бюджетных средств и возможном конфликте интересов, коль скоро многолетние и документированные нарушения в содержании дорог не стали препятствием для дальнейшего финансирования одного и того же подрядчика.Казалось бы, ну если не хватает опыта, сил и средств на обслуживание дорог, проведи работу над ошибками, мобилизуйся, сконцентрируй все свои возможности в интересах земляков, доведи дело до ума. Ага, сейчас - нам же мало…Сын председателя взялся за второе крупное направление деятельности - содержание полигона твердых коммунальных отходов в селе Турунтаево. И что вы думаете - эта работа также вызывала серьезные претензии у надзорных органов.Согласно открытым документам, оказавшимся в распоряжении редакции, муниципальный контракт на содержание полигона с индивидуальным предпринимателем Павлом Родионовым заключен районной администрацией 26 июня 2023 года.А 7 июля между администрацией и Министерством природных ресурсов Бурятии подписано соглашение о предоставлении субсидии в 2,2 млн рублей именно на софинансирование расходов по содержанию объекта ТКО.Что еще надо? Деньги дали - наводи порядок, работай добросовестно. Но уже в ноябре 2023 года Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление об устранении нарушений главе муниципального образования. Проверка выявила, что полигон ТКО эксплуатируется с грубыми нарушениями законодательства. В частности, на объекте отсутствовали средства для измерения массы привозимых отходов и даже журнал их приема, что делало невозможным прозрачный учет. Территория была открыта для свободного доступа посторонних, а подъездные пути и сама площадка оказались захламлены. Кроме того, обнаружены несанкционированные места размещения мусора.С качеством облуживания дорог как-то не получается, с мусорным полигоном тоже – где же еще приложить свои «таланты и умения»? А что тут думать, конечно же – питание детей.С 2021 по 2025 год ИП Родионов П. Е. заключил договоры с пятью школами и детскими садами района на общую сумму более 25 млн рублей. В их число входит и МОУ «Турунтаевская СОШ № 1», где, к слову, заместителем директора по учебно-воспитательной работе является мать предпринимателя, супруга Евгения Родионова. Бинго. Пазл сложился.Ну и «вишенка на торте». Как вы думаете, на чем еще можно заработать в Прибайкальском районе помимо дорог, мусора и питания? Далеко ходить не надо - растет рядом...Проявлением вседозволенности стал недавний инцидент с земельным участком. К районным властям обратились жители райцентра. Цитируем дословно: «У нас в Турунтаево рядом с РЭС кто-то занимается лесопилением, ходят лесовозы, летит пыль на дома. Грязь, дышать нечем. Ночью покоя нет». И кто же этот «кто-то»? Выездной контроль на месте установил: владелец участка - С. Л. Родионова.Выяснилось, семья приобрела землю сельскохозяйственного назначения вблизи райцентра, оформив ее на мать Павла. Однако вместо использования по целевому назначению, например, выращивание капусты или огурцов, на этой территории началась лесозаготовка. А при огораживании территории семья буквально захватила дополнительный гектар муниципальной земли. Заявление о выкупе этого гектара от имени матери Павла поступило в администрацию лишь после того, как земельный контроль начал проверку по факту самозахвата. Этот случай показателен тем, что даже на фоне возбужденного уголовного дела и пристального внимания общественности в районе творились дела, явно выходящие за правовые рамки.Стоит отметить, что Евгений Родионов уже привлекался к уголовной ответственности в 2008 году по ст. 293 УК РФ (халатность). Тогда дело было прекращено после возмещения ущерба. Однако факт привлечения остается в биографии. И теперь спустя 17 лет он снова оказался в центре скандала, который, по всей видимости, имеет все признаки коррупционного. Только на этот раз речь идет не об одном эпизоде, а о целой системе, действовавшей с 2018 года и охватившей ключевые сферы муниципальной практики — от ремонта дорог и содержания полигона ТКО до поставки питания в школы и детские сады.Надеемся, что возбужденное уголовное дело станет «первой ласточкой» в расследовании схемы «семейного подряда» районного масштаба, не сомневаемся - правоохранительные органы обратят пристальное внимание на факты, изложенные в данной статье.