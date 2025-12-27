В Бурятии казачий атаман присвоил муниципальную землю

В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении бывшего главы сельского поселения «Турунтаевские» и по совместительству атамана казачьего общества «Прибайкальская станица» Евгения Островского. Он был признан виновным в хищении имущества с использованием своего служебного положения.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2016 года, будучи главой поселения, Евгений Островский незаконно продал сам себе участок муниципальной земли площадью 697 кв. метров. При этом он в 33 раза занизил кадастровую стоимость участка: на тот момент она составляла 55 481 рубль, а глава заплатил за него всего 1664 рубля, чем причинил ущерб бюджету.На данном участке глава сначала сажал картошку, а потом держал скот. Когда нарушение вскрылось, Островский не стал отпираться и признал вину. Суд приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей и лишил права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления сроком на 1 год. На оплату штрафа экс-главе дали рассрочку в 10 месяцев. Приговор уже вступил в законную силу.Кроме того, Прибайкальский райсуд удовлетворил иск прокурора о признании договора купли-продажи земельного участка недействительным и возвращении его в муниципальную собственность.