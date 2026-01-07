Сотрудники МВД Бурятии спасли человека, пострадавшего в ДТП

Днем 31 декабря в дежурную часть отдела МВД России по Кабанскому району поступило сообщение, что на 310 километре трассы «Байкал» с моста слетел грузовой автомобиль с полуприцепом под управлением 67-летнего водителя.На место ДТП оперативно прибыли сотрудники ОГИБДД отдела МВД России по Кабанскому району - старший лейтенант полиции Константин Хлызов и Дмитрий Соколенко.Инспекторы вместе с неравнодушными гражданами оттащили пострадавшего на безопасное расстояние, остановили кровотечение из обширной рваной раны и обогрели.В это время мимо проезжал член Общественного совета при Отделении МВД России «Оленёкское» МВД по Республике Саха (Якутия), ветеран СВО, военный врач Назар Петров.Увидев происшествие, он остановился и незамедлительно спустился к пойме реки, где находились сотрудники полиции и пострадавший. Медик осмотрел пострадавшего и перевязал рану.Военный врач Петров высоко оценил профессионализм сотрудников.- Когда я спустился к пострадавшему, сотрудники полиции уже остановили кровотечение подручными материалами. Благодаря высокому профессионализму правоохранителей, которые оказали своевременную и грамотную доврачебную помощь, пострадавший в сознательном состоянии был передан работникам скорой медицинской помощи. Ребята, молодцы! - сообщил общественник Назар Петров.С благодарностью к сотрудникам полиции обратилась дочь водителя с сыном. Они поблагодарили правоохранителей и неравнодушных граждан за оказанную помощь отцу и дедушке.Фото: скриншот видео