Происшествия 07.01.2026 в 19:53
Ребенок в Бурятии попал в реанимацию, прокатившись с горки
Маленький любитель горок получил тяжелую черепно-мозговую травму
Текст: Анастасия Величко
В Детской республиканской клинической больнице в тяжелом состоянии находится ребенок, поступивший из района республики с тяжелой черепно-мозговой травмой. Увечье он получил при катании на несанкционированной горке.
Ребенка сразу прооперировали. Сейчас он находится в реанимации.
Кроме ребенка с ЧМТ, в отделении травматологии также лечатся и другие дети с черепно-мозговыми травмами различной степени тяжести, полученными во время катания с горок.
В связи с участившимися случаями травматизма в праздничные дни, Детская республиканская клиническая больница обращается ко всем родителям и законным представителям с настоятельной просьбой проявлять особую бдительность и усилить контроль за местонахождением и играми детей, чтобы предотвратить возможные трагические последствия.
Фото: "Номер один"
Ребенка сразу прооперировали. Сейчас он находится в реанимации.
Кроме ребенка с ЧМТ, в отделении травматологии также лечатся и другие дети с черепно-мозговыми травмами различной степени тяжести, полученными во время катания с горок.
В связи с участившимися случаями травматизма в праздничные дни, Детская республиканская клиническая больница обращается ко всем родителям и законным представителям с настоятельной просьбой проявлять особую бдительность и усилить контроль за местонахождением и играми детей, чтобы предотвратить возможные трагические последствия.
Фото: "Номер один"