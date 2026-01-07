Ребенок в Бурятии попал в реанимацию, прокатившись с горки

В Детской республиканской клинической больнице в тяжелом состоянии находится ребенок, поступивший из района республики с тяжелой черепно-мозговой травмой. Увечье он получил при катании на несанкционированной горке.Ребенка сразу прооперировали. Сейчас он находится в реанимации.Кроме ребенка с ЧМТ, в отделении травматологии также лечатся и другие дети с черепно-мозговыми травмами различной степени тяжести, полученными во время катания с горок.В связи с участившимися случаями травматизма в праздничные дни, Детская республиканская клиническая больница обращается ко всем родителям и законным представителям с настоятельной просьбой проявлять особую бдительность и усилить контроль за местонахождением и играми детей, чтобы предотвратить возможные трагические последствия.Фото: "Номер один"