В ресто-клубе в центре Улан-Удэ произошли разборки со стрельбой. Как рассказали «Номер один» в пресс-службе МВД по Бурятии, 7 января в 00:50 в дежурную часть обратился охранник заведения с сообщением о конфликте между двумя пьяными посетителями.

На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. Предварительно, между мужчинами произошел словесный конфликт. В ходе перепалки один из них достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Пострадавшего доставили в медучреждение.

«Подозреваемый – ранее судимый за имущественные преступления мужчина 1984 года рождения – задержан на месте преступления и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Полицейскими устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение», - прокомментировали в МВД по Бурятии.