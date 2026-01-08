В Улан-Удэ пьяный пассажир разбил окно трамвая бутылкой

В Улан-Удэ вечером 7 января произошел словесный конфликт между пьяным пассажиром и водителем трамвая. После этого мужчину высадили на одной из остановок. В порыве злости тот бросил бутылку в боковое стекло транспортного средства, разбив стекло.

В паблике «Весь Улан-Удэ» заявили, что на месте, куда прилетела бутылка, сидели девушка с ребенком. Они чудом не пострадали.

Хулигана задержали сотрудники Росгвардии и передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленником оказался 40‑летний уроженец Селенгинского района, проживающий в столице Бурятии. Он имеет судимость за преступления против личности.

«Полицейскими устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение», - отметили в МВД по Бурятии.