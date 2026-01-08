Происшествия 08.01.2026 в 16:01

В Улан-Удэ пьяный пассажир разбил окно трамвая бутылкой

Его высадили за дебош, и мужчина так отомстил
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ пьяный пассажир разбил окно трамвая бутылкой
Фото: МВД по Бурятии

В Улан-Удэ вечером 7 января произошел словесный конфликт между пьяным пассажиром и водителем трамвая. После этого мужчину высадили на одной из остановок. В порыве злости тот бросил бутылку в боковое стекло транспортного средства, разбив стекло.

В паблике «Весь Улан-Удэ» заявили, что на месте, куда прилетела бутылка, сидели девушка с ребенком. Они чудом не пострадали.

Хулигана задержали сотрудники Росгвардии и передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленником оказался 40‑летний уроженец Селенгинского района, проживающий в столице Бурятии. Он имеет судимость за преступления против личности.

«Полицейскими устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение», - отметили в МВД по Бурятии.

Теги
хулиганство МВД трамвай

Все новости

В Улан-Удэ пьяный пассажир разбил окно трамвая бутылкой
08.01.2026 в 16:01
На Гусином озере в Бурятии собралось почти 90 рыбаков
08.01.2026 в 15:37
В ресто-клубе в центре Улан-Удэ произошли разборки со стрельбой
08.01.2026 в 15:20
В Бурятии подросток ударился головой о дерево, скатившись с горки
08.01.2026 в 14:55
В Бурятии одно из сёл спасают от подтопления
08.01.2026 в 14:32
В пригороде Улан-Удэ на девушку напала свора бездомных собак
08.01.2026 в 14:09
В Монголии на границе с Россией произошло землетрясение магнитудой 4,5
08.01.2026 в 13:33
В Бурятии лучший креативщик получит 50 тысяч рублей за коня
08.01.2026 в 12:06
В Улан-Удэ восемь «песочниц» устраняют последствия ночного снегопада
08.01.2026 в 11:49
Житель Улан-Удэ чуть не порвал куртку, скатившись с горки
08.01.2026 в 11:40
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 января

Читайте также
В ресто-клубе в центре Улан-Удэ произошли разборки со стрельбой
Пострадавшего доставили в медучреждение
08.01.2026 в 15:20
В Бурятии подросток ударился головой о дерево, скатившись с горки
Ребенок угодил в больницу с тяжелой ЧМТ
08.01.2026 в 14:55
В пригороде Улан-Удэ на девушку напала свора бездомных собак
Животные обитают возле киоска по разделке мяса
08.01.2026 в 14:09
В Монголии на границе с Россией произошло землетрясение магнитудой 4,5
Все произошло возле сомона Ханх
08.01.2026 в 13:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru