Происшествия 15.01.2026 в 12:13

В ДТП погибло 18 жителей Улан-Удэ

Около 500 человек за год получили травмы различной степени тяжести
Текст: Елена Кокорина
В ДТП погибло 18 жителей Улан-Удэ

В полиции республики рассказали, что по итогам прошлого года в Улан-Удэ было зарегистрировано 383 ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения. В результате этих происшествий 18 человек погибли и 466 получили травмы различной степени тяжести.

Наибольшее количество аварий произошло в Октябрьском районе: в результате 180 ДТП погибли 11 граждан, а 221 был ранен. В Железнодорожном случилось 113 ДТП, а в Советском – 90. Анализ показывает, что чаще всего аварии с пострадавшими фиксируются в будние дни: со вторника по четверг (65 ДТП).

- Самым распространенным видом фиксируемых ДТП стали столкновения транспортных средств. В результате 174 таких происшествий погибли пять и ранены 244 человека, в том числе 38 несовершеннолетних. Также часто смертельные случаи фиксируются в ДТП, связанных с наездами на пешеходов. В 153 таких ДТП погибло 10 человек и ранены 150 пешеходов, каждый третий из которых – ребенок, - рассказали в полиции республики.

Каждая четвертая авария в Улан-Удэ происходит с участием юных участников дорожного движения. В результате 97 подобных ДТП травмы получили 107 детей.

- Водители в состоянии опьянения стали виновниками 24 ДТП, в которых погибло четыре человека и еще 33 травмированы. По итогам прошлого года на территории Улан-Удэ с неудовлетворительным содержанием улиц и дорог зарегистрировано 179 ДТП. В них погибли девять человек и 212 были ранены.

Фото: Номер один

Следующая новость
