Посыпочная машина в Улан-Удэ повредила «Мерседес»

Автомобиль получил повреждения при выбросе камней

Текст: Анастасия Величко
В Железнодорожном районном суде г. Улан-Удэ рассмотрели дело по иску горожанки к комбинату по благоустройству о возмещении ущерба.

В феврале 2025 г. истец припарковала свой автомобиль «Mercedes-Benz» рядом с конечной остановкой автобусного маршрута. Отойдя недалеко от своего автомобиля, женщина увидела, что грузовой автомобиль КАМАЗ, принадлежащий комбинату по благоустройству, посыпал песок на футбольном поле. В результате выброса камней находящийся на данном участке дороги автомобиль истца получил повреждения.

Истец обратилась в страховую компанию за выплатой, однако ей отказали, случай не признали страховым. Поскольку происшествие, в результате которого авто получило повреждения, не отвечает признакам ДТП.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Суд установил, что автомобиль истца в момент повреждения не двигался, находился на футбольном поле, непосредственный механический контакт (столкновение) транспортных средств отсутствовал.

Принимая во внимание механизм причинения вреда, суд пришел к выводу, что событие не отвечает признакам ДТП и не является страховым случаем. Поэтому ущерб в пользу истца взыскали с комбината по благоустройству.


