В Бурятии мужчина и женщина получили ожоги, пытаясь справиться без пожарных

Сегодня ночью в городе Бабушкин Кабанского района Бурятии вспыхнул один из домов. Когда пожарные прибыли на место, горели жилище и веранда.

Из дома до приезда огнеборцев самостоятельно эвакуировались трое детей и двое взрослых. 53-летний хозяин и 33-летняя женщина попытались потушить возгорание, с ожогами их госпитализировали в медицинское учреждение.

«Возгорание на 57 квадратах ликвидировали 10 человек и 2 единицы техники. Предварительная причина – короткое замыкание», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.