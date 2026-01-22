В лобовом ДТП на трассе в Бурятии пострадали три человека

За минувшие сутки в Бурятии произошло 16 аварий с механическими повреждениями, в том числе ДТП с пострадавшими.

Так, сегодня в 5:30 утра в пятнадцати километрах от города Бабушкин Кабанского района водитель машины «Ниссан Теана» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Мерседес».

В результате пострадали три человека, их доставили в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.