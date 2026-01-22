У жителя Улан-Удэ, лишенного прав, отобрали «Лэнд Крузер»

Житель столицы Бурятии выпил, сел за руль своего «Лэнд Крузер Прадо» и отправился в таком виде разъезжать по улицам города. Его заприметили сотрудники ДПС ГИБДД и во время проверки алкотестером выявили значительное превышение алкоголя в выдыхаемом воздухе - 0,64 мг/л.

Положение мужчины усугубилось тем, что ранее он имел неснятую и непогашенную административную ответственность за то, что по законному требованию сотрудника ГИБДД ранее отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За это он был оштрафован и лишен права управления транспортным средством. Однако уроком это для него не стало.

Железнодорожный районный суд г.Улан-Удэ оштрафовал любителя пьяной езды на 200 000 рублей. Также виновному запретили на два года садиться за руль каких-либо транспортных средств.

Более того, его автомобиль «Toyota Land Cruiser 200», которым он управлял в состоянии алкогольного опьянения, изъят и конфискован судом в доход государства.





