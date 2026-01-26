Происшествия 26.01.2026 в 11:14
«Половина машины смята и разбита»
В Новосибирске ледяная глыба упала с крыши на иномарку
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске владелица кроссовера Renault Duster готовит иск в суд после того, как ее машину повредила упавшая с крыши льдина. Инцидент произошел у дома № 80 на улице Богдана Хмельницкого. Как рассказала хозяйка иномарки Наталья Григорьева, ЧП произошло 17 ноября 2025 года.
— 16 ноября около 17:00 я припарковала свой автомобиль Renault Duster 2018 года выпуска возле магазина. На тот момент каких-либо повреждений на машине не было. На следующий день, 17 ноября, около 14:00, я находилась дома, и на брелок сигнализации поступил сигнал об ударе. Я выглянула в окно и увидела рядом с моим автомобилем сотрудников магазина — они были в зеленых жилетах. Когда я спустилась к машине, их уже не было. Половина моей машины смята: было полностью разбито заднее стекло, покорежаны двери багажника, образовалась вмятина на правом заднем крыле с повреждением лакокрасочного покрытия, а также вмятина с правой стороны заднего бампера, отсутствовал стеклоочиститель, — рассказала КП-Новосибирск Наталья. — Но самое страшное, что на месте моей машины в любой момент мог оказаться человек — там постоянно ходят люди.
Наталья уверяет, что рядом с автомобилем и на двери багажника лежала крупная льдина. По словам женщины, стало очевидно, что лед сошел с крыши здания и повредил машину. Позже к ней подошли сотрудники магазина и сообщили, что зафиксировали происшествие.
После случившегося Наталья позвонила по номеру 112. Оператор передал информацию участковому и попросил не покидать место происшествия. Примерно через полчаса на место прибыла сотрудница полиции, которая осмотрела автомобиль, сделала фотографии и оформила протокол. По словам Натальи, в тот же день из-за схода наледи с той же крыши получил повреждения еще один автомобиль — у него была разбита фара. Однако владелец второй машины отказался оформлять происшествие и в полицию не обращался.
Позднее женщина направила досудебную претензию в адрес магазина с требованием возместить причиненный ущерб.
— К претензии была приложена независимая экспертиза автомобиля. Срок добровольного возмещения был установлен до 20 января 2026 года. К сожалению, ущерб мне так и не возместили, поэтому сейчас я готовлю документы в суд, — говорит Наталья.
— Женщина все сделала правильно: нужно зафиксировать факт повреждения, обратившись в полицию. Дополнительно можно составить акт о повреждении имущества в конкретном месте и при конкретных обстоятельствах, приложить к нему фото- и видеоматериалы. Далее — установить лицо, ответственное за обслуживание здания, провести оценку поврежденного имущества, пригласив на осмотр лицо, ответственное за причиненный вред и обратиться с претензией. Если на претензию ответа не последует, обращаться суд с требованием о возмещении причиненного вреда — взыскания стоимости восстановления имущества, — объяснил КП-Новосибирск юрист Михаил Спиридонов.
