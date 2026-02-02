В районе Бурятии 16-летняя девушка погибла в ДТП с грузовиком

Вчера днем, 1 февраля, в Мухоршибирском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. 20-летний водитель автомобиля «Тойота Хайс» при выезде на федеральную автодорогу недалеко от села Харашибирь не предоставил преимущество в движении и столкнулся с грузовым автомобилем «Скания» под управлением 52-летнего мужчины.

- В результате ДТП 16-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась от полученных травм в больнице, 15-летний мальчик и водитель получили травмы и были госпитализированы. Водитель грузовика после осмотра медиков помощи был отпущен, - рассказали в ГИБДД республики.

В полиции отметили также, что все трое из автомобиля «Тойота Хайс» не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Фото: ГИБДД РБ