В Закаменском районе автомобиль слетел с моста и перевернулся

В Закаменском районе Бурятии сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 14 февраля.

По предварительной информации, рано утром на подъезде к селу Улентуй водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением на отвороте. Легковая иномарка съехала с мостового перехода и опрокинулась.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.