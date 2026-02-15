Происшествия 15.02.2026 в 13:40

В Закаменском районе автомобиль слетел с моста и перевернулся

Авария произошла рано утром на подъезде к селу Улентуй
Текст: Макар Захаров
скриншот видео

В Закаменском районе Бурятии сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 14 февраля.

По предварительной информации, рано утром на подъезде к селу Улентуй водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением на отвороте. Легковая иномарка съехала с мостового перехода и опрокинулась.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

