Происшествия 23.02.2026 в 12:53

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении миграционного учета

Жительница Улан-Удэ предстанет перед судом за фиктивную регистрацию девяти иностранцев
Текст: Макар Захаров
Прокуратура Советского района завершила расследование и направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в нарушении миграционного законодательства.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ - «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». По версии следствия, на протяжении более года она за денежное вознаграждение незаконно регистрировала иностранных граждан в арендованном ею доме.

Злоумышленница предоставляла в миграционную службу документы для постановки на учет, достоверно зная, что иностранцы не имеют намерения проживать по указанному адресу. Таким образом на учет было поставлено 9 человек.

Теги
прокуратура

ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

