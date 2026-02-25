Происшествия 25.02.2026 в 12:03

В Бурятии полковник МВД получил срок за студентов-неудачников из Узбекистана

Молодые люди незаконно работали на стройке райотдела полиции
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор в отношении бывшего начальника тыла МВД Бурятии полковника Руслана Дорофеева и предпринимателя Рашиджона Солижонова. Первый обвинялся в превышении должностных полномочий и незаконном хранении патронов, второй – в организации незаконной миграции.

По версии следствия, Руслан Дорофеев по долгу службы отвечал за заключение договоров на строительные работы в системе МВД и последующий контроль за их исполнением. Одним из таких был контракт с компанией «Бурятпроектреставрация» на строительство административного здания Отдела МВД в Кабанском районе с ИВС на 26 мест в селе Кабанск. Его подписали в 2023 году, стоимость работ составляла 452 млн рублей.

Однако подрядчик не укладывался в сроки. Одной из причин этого была нехватка рабочих. Опасаясь, что стройка не завершится вовремя, что грозило неприятными перспективами, Руслан Дорофеев решил вмешаться. Он связался со знакомым предпринимателем Рашиджоном Солижоновым и попросил помощи. Тот согласился и прислал на объект четырех работников. Проблема была в том, что трое из них не имели разрешения на работу. Они приехали в Бурятию из Узбекистана ради учебы в БГСХА по направлению ландшафтная архитектура. Но учеба не задалась и всю троицу отчислили за неуспеваемость. Четвертый строитель-узбек и вовсе находился в России нелегально. 

Полковник о данном нарушении знал, но закрыл на него глаза. Более того, он даже иногда предупреждал предпринимателя о предстоящих облавах силовиков на нелегальных мигрантов.

О незаконной схеме узнали сотрудники ФСБ. В мае 2025 года Руслана Дорофеева задержали, возбудив на него дело о превышении полномочий. В доме полковника прошел обыск, в ходе которого силовики нашли около 50 патронов непонятного происхождения, за что на начальника тыла возбудили еще одну уголовку – за незаконный оборот боеприпасов. Уголовное дело было возбуждено и на помогавшего в строительстве предпринимателя. Рашиджону Солижонову инкриминировали организацию незаконной миграции.

В ходе следствия Дорофеев и Солижонов признали вину, но на суде отказались от своих показаний, заявив, что дали их под давлением оперативников. Однако, опираясь на собранные доказательства, суд посчитал их вину доказанной.

При вынесении приговора было учтено болезненное состояние здоровья подсудимых и их близких родственников, положительные характеристики, наличие несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств обнаружено не было. 

В итоге по совокупности преступлений Руслан Дорофеев получил три года лишения свободы условно, Рашиджон Солижонов – два года, также условно. Приговор не был обжалован сторонами.
Теги
мвд превышение полномочий

