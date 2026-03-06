Житель Улан-Удэ явился в полицию в трусах и с кишками наружу

В Улан-Удэ суд дал 2 года колонии горожанке, которая пырнула ножом сожителя. Ранее мужчина неоднократно избивал женщину, но она не жаловалась, опасаясь, что ее возлюбленного посадят в тюрьму.Согласно материалам дела, вечером 17 августа 2025 года обвиняемая употребляла алкоголь вместе с сожителем. В ходе распития опьяневший мужчина на почве ревности стал оскорблять и унижать гражданскую жену, а затем попытался вышвырнуть ее из квартиры, сопроводив свои действия рукоприкладством. В этот момент женщине под руку попалась стеклянная бутылка. Она треснула ею агрессора по голове, а затем взяла нож и пырнула в живот мужчины.Раненый сразу выбежал из квартиры и побежал в полицию.«Вечером в фойе отдела полиции зашел потерпевший. Он был в одних трусах, босиком и держался за живот, откуда торчали кишки. Я сразу вызвал ему скорую помощь. Пока «скорая» ехала, я опросил мужчину. Потерпевший был в шоке и пьян, сказал, что распивал с сожительницей, и она его ударила», - расскажет позже на суде оперативный дежурный райотдела полиции.Когда приехали медики, под сидевшим на стуле мужчиной уже набежала лужа крови. Раненому оказали первую помощь и отвезли в больницу. Он стался жив.Женщину задержали, предъявив обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».На суде горожанка частично признала вину, заявив, что пырнула мужчину ножом в состоянии аффекта. Она рассказала, что гражданский муж частенько оскорблял и избивал ее на почве ревности, хотя повода ревновать она ему не давала. В полицию же по поводу побоев она не обращалась, поскольку любит сожителя и не хотела, чтобы из-за неё его посадили в тюрьму.Потерпевший подтвердил, что в тот вечер вел себя безобразно, сам спровоцировал женщину на агрессию и попросил не наказывать ее строго.При вынесении приговора Фемида учла пожилой возраст подсудимой, болезненное состояние здоровья, наличие ведомственных наград и медалей. Также было принято во внимание ее сотрудничество со следствием и аморальное поведение потерпевшего. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.Итоговый приговор – 2 года лишения свободы в колонии общего режима. После оглашения вердикта женщина взяли под стражу в зале суда.Отметим, горожанку защищали сразу два адвоката. Они подали апелляционные жалобы, в которых утверждали, что их подзащитная в момент совершения преступления находилась в состоянии аффекта. На этом основании они просили пересмотра дела. Но Верховный суд Бурятии в удовлетворении их жалоб отказал.