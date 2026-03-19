В Бурятии участились пожары со смертельным исходом

В Бурятии снова случился пожар со смертельным исходом. Сегодня вспыхнул жилой дом в Северобайкальске.

Когда огнеборцы прибыли на место, горела кровля, изнутри жилище охватил плотный дым. Во время тушения в одной из комнат обнаружили труп 71-летнего мужчины.

«Пожар на 81 «квадрате» ликвидировали 6 специалистов и 2 единицы техники. Предварительная причина будет устанавливаться дознавателем», - рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.

Ранее «Номер один» сообщал, что минувшей ночью в Улан-Удэ после совместной попойки в сгоревшем доме погибли два человека. Соседям удалось спасти третьего.