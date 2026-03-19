Происшествия 19.03.2026 в 15:55

В Бурятии участились пожары со смертельным исходом

Очередную трагедию зафиксировали в Северобайкальске
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии снова случился пожар со смертельным исходом. Сегодня вспыхнул жилой дом в Северобайкальске.

Когда огнеборцы прибыли на место, горела кровля, изнутри жилище охватил плотный дым. Во время тушения в одной из комнат обнаружили труп 71-летнего мужчины.

«Пожар на 81 «квадрате» ликвидировали 6 специалистов и 2 единицы техники. Предварительная причина будет устанавливаться дознавателем», - рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.

Ранее «Номер один» сообщал, что минувшей ночью в Улан-Удэ после совместной попойки в сгоревшем доме погибли два человека. Соседям удалось спасти третьего.

 

Все новости

В Бурятии в розыск объявили татуированного мужчину
19.03.2026 в 16:35
В районе в Бурятии продолжают ставить заглушки на канализацию должникам
19.03.2026 в 16:17
В Бурятии участились пожары со смертельным исходом
19.03.2026 в 15:55
«Он заступился за друга»
19.03.2026 в 15:50
«Побит рекорд по травмам»: гололед принес неприятности жителям Улан-Удэ
19.03.2026 в 14:35
Экс-зампреда правительства Бурятии отправили в камеру
19.03.2026 в 14:31
В Улан-Удэ во время месячника чистоты уберут свалки
19.03.2026 в 14:16
На сельчанку в Бурятии мошенники оформили 15 сим-карт
19.03.2026 в 13:16
В Бурятии ветеринары просят охотников сдавать мозги
19.03.2026 в 13:16
В моногороде Бурятии сломали теплую остановку
19.03.2026 в 12:56
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
«Он заступился за друга»
В Новосибирске суд не смягчил приговор студентам за убийство музыканта
19.03.2026 в 15:50
Экс-зампреда правительства Бурятии отправили в камеру
Суд посчитал, что на свободе Луковников может угрожать свидетелям
19.03.2026 в 14:31
Бывший зампред правительства Бурятии вернулся в Улан-Удэ под конвоем
Евгению Луковникову предъявлено обвинение в мошенничестве
19.03.2026 в 11:15
За сутки в Бурятии сгорели сразу три автомобиля
Два возгорания зафиксировали в селе Курумкан
19.03.2026 в 10:44
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
