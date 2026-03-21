В Иркутске осудили женщин, напавших на педиатра из-за отсутствия бахил

Куйбышевский райсуд Иркутска вынес приговор двум местным жительницам, которые напали на врача-педиатра. Инцидент произошел в декабре 2024 года, когда медик прибыла по вызову к шестилетнему ребенку.По данным суда, обе подсудимые – 26-летняя женщина и ее 57-летняя мать - напали на педиатра, когда увидели, что она не надела бахилы. Женщина нанесла врачу телесные повреждения, после чего обе удерживали ее в квартире. Потерпевшая смогла вызвать полицию, и к моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов врачу удалось покинуть квартиру.Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, женщине предъявили обвинение по статьям о незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 127 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 2 ст. 119 УК РФ). Ее матери инкриминировали только 127-ю статью.Учитывая смягчающие обстоятельства, суд назначил женщине 3 года 6 месяцев лишения свободы условно. Её мать получила 1 год 6 месяцев ограничения свободы. Кроме того, с осужденных в пользу пострадавшей будет взыскано 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.