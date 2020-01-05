Трое детей попали в больницу после пожара в жилом доме в Улан-Удэ
По предварительной версии пожар возник из-за аварийного режима работы обогревателя
Пожар произошел 5 января утром в двухэтажном жилом доме по улице Партизанская г. Улан-Удэ. Когда огнеборцы прибыли на место, горела квартира на первом этаже. Личным составом по трехколенной лестнице эвакуировано пять человек со второго этажа. Трое детей госпитализированы в медицинское учреждение. Всего в ликвидации пожара было задействовано 17 человек и 4 единицы техники.
В результате пожара огнем повреждена квартира на первом этаже на площади 20 кв.м. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрообогревателя, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятиию
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